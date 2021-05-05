Памятник зайцу вернули к Петропавловской крепости

Памятник зайцу у Петропавловской крепости вернулся на место. Ранее его забирали из-за ремонта свай, на которых он стоял. Памятник почистили после зимы.

Памятник зайцу установили 18 лет назад в честь 300-летия Северной столицы, сообщает «Петербургский дневник». Люди бросают монетки на счастье в воду у маленького памятника. Высота металлического зайчика почти 60 сантиметров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятник зайцу у Петропавловской крепости вернется на место в пятницу. Горожанам рассказали, когда памятник зайцу вернется на свое место к Иоанновскому мосту возле Петропавловской крепости. Его убирали специально для ремонта конструкций. Заяц вернется уже в пятницу, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» с ссылкой на «Мостотрест» Сотрудникам компании нужно закончить ремонт ледорезов и очистить памятник.