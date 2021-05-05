С начала мая в Петербурге выпала почти половина месячной нормы осадков

Эта неделя холодной. Уже завтра горожане ждут дождь и сильный ветер. Синоптики говорят, что это не повод грустить, ведь уже в понедельник будет +15.

В своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что первые дни мая были холодными и мокрыми. Так, например, выпало 45 % месячной нормы апреля, сообщают «Невские новости». Средняя температура воздуха была всего +4,8.

До конца недели передают дожди. Воздух прогреется не больше +12, говорит Леус. Синоптик отметил, что в начале следующей недели в город придет тепло. Со вторника по пятницу будет +20.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 мая в Петербурге усилится ветер. Водителей просят ставить автомобили в гаражи или хотя бы не парковать их под деревьями. Пешеходам из-за сильного ветра рекомендуют завтра обходить рекламные щиты, деревья и дома.