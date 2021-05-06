«Дом кино» проведет спецпоказ фильма «Элемент преступления»

«Дом кино» проведет спецпоказ фильма «Элемент преступления»
Дом кино. Фото: www.domkino.spb.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае. Петербуржцы, которые решили не выезжать за город на время длинных выходных, могут посетить сегодня специальный показ фильма «Элемент преступления».

В четверг, 6 мая, «Дом кино» запланировал спецпоказ фильма для жителей и гостей Петербурга. «Элемент преступления» — дебютный триллер Ларса фон Триера, который был снят еще в 1984-м году. По задумке, фильм должен был открыть трилогию картин «Европа», куда позже вошли ленты «Эпидемия» и «Европа».

В центре сюжета окажется британский детектив Фишер, которому предстоит расследовать серию жестоких убийство молодых девушек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дворцовый мост в Петербурге украсит праздничная подсветка в дни майских праздников.

майские праздники новости СПб


 

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