В четверг утром дороги Петербурга свободны от пробок

Сегодня утром загруженность на дорогах Петербурга оценивается в один балл. Горожане отдыхают на майских праздниках.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в четверг, 6 мая, к 8:30 часам утра в Северной столице большое количество «зеленых» зон на дорогах. К 12:00 дорожная ситуация ухудшится на балл.

Небольшие заторы наблюдаются в Центральном, Василеостровском, Петроградском и Приморском районах. Так, постоять придется на Большом проспекте П.С., 8 линии В.О., Садовой улице, Вознесенском проспекте, а также на проспекте Испытателей и Коломяжском проспекте. Ближе к обеду ситуация незначительно изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге ожидается облачная погода, пройдут дожди, временами сильные.