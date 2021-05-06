Полиция задержала приезжих из Закавказья, грабивших магазины с табаком в Петербурге и Ленобласти

Оперативники задержали участников организованной группы, грабивших магазины с табачной и алкогольной продукцией.
По информации управления МВД по Петербургу и Ленобласти, этническая группа грабила торговые точки на территории города и области, при этом они интересовались только табаком и алкоголем.
Их автомобили «Фольксваген Поло» и «Киа Рио» остановили в ночь на 5 мая на трассе в Приозерском районе. В салоне и багажнике нашли табак и средства взлома. За рулем находились 26-летние уроженцы Закавказья, их задержали.
Мужчин задержали через несколько минут после ограбления сетевого магазина в деревне Кривко. Злоумышленники отжали дверь запасного входе и украли табак на общую сумму 277 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
По месту жительства подозреваемых также нашли табак и алкоголь.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двое мужчин с ножом отобрали у петербуржца наушники и попали в полицию.