Задержанный в Петербурге закладчик хранил дома еще 245 грамм наркотиков

В его квартире на Комендантском проспекте, 32/1 провели обыски. Фото: google.maps

В его квартире на Комендантском проспекте, 32/1 провели обыски. Фото: google.maps

В Петербурге против ранее задержанного наркосбытчика открыли еще одно уголовное дело — у него дома нашли 245 грамм наркотиков.

Как сообщили в городском главке МВД, ранее полиция задержала 22-летнего неработающего петербуржца, который оставил закладку с 1 граммом наркотика на подоконнике в подъезде дома №107/1 по улице Савушкина.

В его квартире на Комендантском проспекте, 32/1 провели обыски и нашли еще 10 свертков с наркотиками общей массой 245 грамм. Пакетики с веществами нашли у мужчины и при личном досмотре.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Закладчик находится под стражей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала приезжих из Закавказья, грабивших магазины с табаком в Петербурге и Ленобласти.