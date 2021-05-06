ДТП на Пулковских высотах спровоцировало пробку в сторону Петербурга

ДТП на Пулковских высотах спровоцировало пробку в сторону Петербурга
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня днем на Пулковских высотах произошла автомобильная авария, участники которой мешают движению.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По сообщениям очевидцев, ДТП произошло на Пулковском шоссе в сторону Петербурга. Судя по снимкам, там столкнулись три автомобиля. Участники аварии заняли средний ряд и часть левого. Свидетели аварии пишут, что служб на месте происшествия пока нет.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», авария спровоцировала пробку от Пулковских высот до пересечения Пулковского и Волхонского шоссе.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грузовик устроил массовое ДТП и собрал пробку на Московском шоссе. На опубликованных кадрах видно, что сильнее всего оказался поврежден легковой автомобиль.

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