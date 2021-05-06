Торговый центр «Атмосфера» эвакуировали из-за загоревшегося электросамоката

Сегодня днем в Приморском районе произошел пожар в торговом центре «Атмосфера». Была эвакуация, многие посетители надышались дымом.

Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Возгорание случилось в магазине техники DNS, там загорелся электросамокат.

Как сообщают очевидцы, пожарная сигнализация во время инцидента не сработала.

«Людей начали эвакуировать, только когда пожарные приехали. DNS напротив эскалаторов, все, кто выбирался из ТЦ надышались дымом, потому что дым оттуда валил. Как эвакуироваться непонятно было. Кинотеатры работали, они прямо над DNS», — пишут петербуржцы.

В торговом центре началась паника, посетители пытались спускаться даже по тем эскалаторам, которые поднимались наверх. По словам горожан, людей продолжали пускать в ТЦ даже после того, как приехали пожарные. Очевидцы отмечают, что торговый центр явно не был готов к экстренной ситуации.

«Буквально через час после инцидента торговый центр открыли. Жутко воняет гарью на 1 этаже и выше», — добавили пользователи.

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