Экономист перечислил находящиеся под угрозой валюты

Валюты тех стран, где наблюдаются высокие показатели заболеваемости COVID-19, находятся под угрозой обвала. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Среди таких стран Турция и Индия. По словам эксперты, при ухудшении ситуации турецкая лира может опуститься до 8,6 единиц за доллар. Рупия уже потеряла около 5% стоимости и, по прогнозам экономиста, может продолжить дешеветь, сообщает «Российская газета».

Наиболее устойчивой валютой он назвал австралийский доллар.

Что касается доллара, то укрепить положение официальной валюты США, как считает эксперт, могут два ключевых события – это выступления министра финансов США Джанет Йеллен и Чарльза Эванса, а также главы Федерального резервного банка Чикаго.

По словам эксперта, российская экономика уже смогла подготовиться к форс-мажором, поэтому угроз для рубля нет. Евро по-прежнему будет составлять 89–91 рубль за единицу, курс доллара также сохранится на прежнем уровне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости отходить от контролируемых Западом международных платежных систем. По словам министра, России должна снизить санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности. Также, как считает Лавров, нужно перейти к расчетам в национальных и мировых валютах, альтернативных долларов, передает сайт ведомства.