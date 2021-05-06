Дождь и ветер ожидаются в Петербурге 7 мая

В пятницу, 7 мая, в Петербурге ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный дождь.
По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха покажет +3…+5 градусов.
Днем температура воздуха ожидается на уровне +7…+9 градусов. Ветер юго-западного и южного направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.
В течение дня атмосферное давление будет повышаться.
В субботу днем потеплеет до +9…+11 градусов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 27 апреля в Ленобласти прогнозируются заморозки. Температура опустится до -4 градусов в отдельных районах, в некоторых местах будет до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.