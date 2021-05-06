Дождь и ветер ожидаются в Петербурге 7 мая

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В пятницу, 7 мая, в Петербурге ожидается облачная погода. Местами пройдет умеренный дождь.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха покажет +3…+5 градусов.

Днем температура воздуха ожидается на уровне +7…+9 градусов. Ветер юго-западного и южного направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В течение дня атмосферное давление будет повышаться.

В субботу днем потеплеет до +9…+11 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 27 апреля в Ленобласти прогнозируются заморозки. Температура опустится до -4 градусов в отдельных районах, в некоторых местах будет до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +3…+8 градусов.