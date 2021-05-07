В пятницу петербуржцы могут посетить шоу «О любви не говори» и концерт Tango Future

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае. Петербуржцы, которые решили не выезжать за город на время длинных выходных, могут посетить сегодня шоу «О любви не говори» с участием воздушных гимнастов или концерт Tango Future.

В пятницу, 7 мая, пространство «Ленинград Центр» покажет романтичный спектакль, который наполнен приключениями.

В Планетарии №1 на набережной Обводного канала запланирован концерт Tango Future. Зрителей перенесут в район Буэнос-Айреса, Ла-Бока. Его обитатели живут в ритме танго. Музыкальный коллектив Triunfal Orquesta представит программу, которая отразит все этапы истории танго.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что майские праздники почти стали одними из самых холодных в Петербурге за 20 лет.