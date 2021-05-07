В Петербурге коронавирусом заболели еще 722 человека

В Петербурге коронавирусом заболели еще 722 человека
Петербуржцы проходят тесты на коронавирус. Фото: unsplash

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 722 горожанина сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в пятницу, 7 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, с начала пандемии в Северной столице выявлено более 419 тыс. заболевших.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 846 человек. Третье место у Подмосковья — 608 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 77 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центре Чумакова выявили средство защиты от коронавируса.

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