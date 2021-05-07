Профессиональные муверы или грузчики-студенты — как выбрать грузоперевозчика?

Перевозка вещей и мебели может стать целой проблемой, если понадеяться на друзей или соседей. Но если обратиться к непрофессиональным перевозчикам, забот будет не меньше – от поцарапанного шкафа до отбитых углов и плинтусов в новой квартире. Перевозка грузов профессиональной компанией, в штате которой работают квалифицированные муверы, – это экономия времени, денег и гарантия сохранности вещей и мебели.

ПРАВИЛА ПО ВЫБОРУ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКА

В сети все транспортные компании, специализирующиеся на перевозке грузов, делятся на две категории: с постоянным штатом грузчиков и с людьми по найму. Временные грузчики набираются, как правило, из числа студентов или желающих подработать. Если необходимо перевезти негабаритные предметы, небольшую тумбу или несколько чемоданов, работу смело можно поручить непрофессионалам, которые на арендованном автомобиле перевезут вещи.

Если нужно перевезти мебель или организовать переезд, надо искать специализированные компании со своим автопарком и штатом профессионалов. Кроме опыта транспортировки, у таких грузчиков есть необходимый инструмент и оборудование для такелажных работ (перемещению крупногабаритных грузов – например сейф или пианино). На что обращать внимание при выборе перевозчика:

● наличие собственного транспорта;

● постоянный штат сотрудников;

● реальные отзывы;

● порядок оформления заявки;

● стоимость и оплата.

Бренды, работающие на рынке несколько лет и имеющие заслуженную репутацию, предлагают всегда оплату по завершению работ и оговаривают в заявке нюансы конкретной транспортировки – от точного километража до услуги упаковки стеклянных предметов.

ОПЛАТА ЗА ЧАС ИЛИ ПОД КЛЮЧ – ЧТО ВЫБРАТЬ

Стоимость перевозки грузов зависит в первую очередь от расстояния и сложности. Чтобы перевезти пианино или неразборной шкаф ручной работы, потребуется специальное оборудование. Профессиональные грузчики с подъемными механизмами смогут перевезти такие вещи вдвоем. Если же компания не располагает такелажным оборудованием, потребуется сила четырех муверов, а это всегда стоит дороже.

Перевозка грузов у профессионалов позволяет выбрать оплату почасово или фиксировано. Учитывая постоянные заторы, почасовая оплата может стоить дороже, чем перевозка «под ключ». Что следует всегда оговаривать с менеджером:

1. Количество вещей – от этого зависит тоннаж грузовика и его габариты.

2. Кто будет проводить упаковку. Перевозчик, который дорожит клиентом, предложит такую услугу и обеспечит упаковочным материалом.

3. Наличие/отсутствие грузового лифта, ширину лестничного пролета.

4. Возможность подъехать к дому вплотную.

5. Время на работу. Профессионалы всегда знают, сколько времени им понадобится, чтобы выгрузить, перенести и поднять на этаж конкретный груз.

Грузоперевозка-спб.рф отвечает всем требованиям, профессионалов рекомендуют 98% клиентов, собственный автопарк из более сотни грузовиков и квалифицированные грузчики плюс бюджетные цены на услуги – все это позволит вам перевезти мебель и вещи за несколько часов.