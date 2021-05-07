В Петербурге чувствуется дефицит работников легкой промышленности

В Петербурге чувствуется дефицит работников легкой промышленности
Работодателям порой приходится привлекать специалистов из других областей. Фото: Pixabay

Некоторым работодателям приходится искать сотрудников в других регионах.

В Санкт-Петербурге возник дефицит работников легкой промышленности. Об этом сообщается в исследовании сервисов HeadHunter и Avito.Работа. Некоторые работодатели признались, что не могут найти сотрудников, поэтому им приходится привлекать людей из других регионов, а также переучивать специалистов из других областей.

При этом работодатели подняли зарплаты – по сравнению с 2020 годом в Санкт-Петербурге и регионах СЗФО начали платить на пять тысяч рублей больше. По стране средняя зарплата выросла на две тысячи рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что hh.ru составил топ интересных вакансий для тех, кто ищет работу в Санкт-Петербурге.

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