Актриса Толстоганова заявила, что ее заразил коронавирусом Иван Ургант

Знаменитость отметила, что не винит ни в чем телеведущего, который и сам не знал, что успел заболеть.

Актриса Виктория Толстоганова рассказала, что могла заразиться коронавирусом от телеведущего Ивана Урганта. Таким мнением она поделилась в рамках передачи «Кино в деталях».

Она отметила, что считает себя здоровой и крепкой женщиной. Именно поэтому Толстоганова была практически уверена, что без проблем переживет пандемию коронавируса. Как и прочим звездам, актрисе приходится бывать на различных мероприятиях. На одном из них она встретилась с Ургантом, который через пару дней узнал о том, что заразился инфекцией.

“Все это время я не заболевала вообще. Считала даже, что ковид меня не берет. А потом Иван Ургант заболел. Прошло семь дней, и я — тоже. Еще думала: ну надо же, ничто меня не брало, но тут появился Иван”,

— поделилась актриса.

Звезда подчеркнула, что ни в чем не винит Урганта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что телеведущий Иван Ургант подхватил коронавирус.