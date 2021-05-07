В Кронштадте горожане просят восстановить беседку Попова

Сегодня, 7 мая, отмечается День радио. Жители Кронштадта попросили восстановить беседку, названную в честь создателя радиоприемника Александра Попова.

Ровно 136 лет назад Александр Попов представил первый в мире радиоприемник и провел сеанс радиосвязи. Ученые работал на острове Котлин в Минном офицерском классе. Поблизости находится беседка, в котором проходили испытания первого радиоприемника. Однако сейчас состояние беседки Попова оставляет желать лучшего.

Доктор исторических наук, краевед Петр Гордеев рассказал «Невским новостям», что в последнее время в Кронштадте активно взялись за восстановление заброшенных памятников. Он выразил надежду, что беседка займет достойное место в программе восстановления и будет отреставрирована.

Краеведа поддержали и местные жители. По их мнению, беседка могла бы стать самой знаменитой достопримечательностью Кронштадта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дом станционного смотрителя в Выре закончат реставрировать уже в конце этого года.