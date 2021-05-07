Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать приложение о героях ВОВ

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать приложение о героях ВОВ
Роскомнадзор потребовал от Google озвучить причины блокировки приложения. Фото: unsplash

Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с мобильного приложения «Улица героев» и вернуть его в Google Play.

Ведомство сообщило в Telegram-канале, что мобильное приложения знакомит пользователей с историями героев Великой Отечественной войны, имена которых увековечили в названиях улиц в российских городах.

«Любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершенном в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми», — говорится в сообщении РКН.

Роскомнадзор потребовал озвучить причины блокировки приложения и проинформировать о снятии ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор заявил о необходимости удалить еще 1 тысячу постов в Twitter.

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