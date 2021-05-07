Комитет финансов Петербурга отметил 90-летие восхождением на Эльбрус

8 сотрудников комитета вместе с его председателем 6 мая покорили Эльбрус. Фото: пресс-служба Смольного

8 сотрудников комитета вместе с его председателем 6 мая покорили Эльбрус. Фото: пресс-служба Смольного

Команда комитета финансов Петербурга покорила Эльбрус. Их поздравил губернатор города. Восхождение приурочено к их юбилею. В этом году ведомству исполняется 90 лет.

8 сотрудников комитета вместе с его председателем 6 мая покорили Эльбрус, сообщает пресс-служба Смольного. Эльбрус — самая высокая вершина в России. Они установили на Эльбрусе флаг комитета финансов.

Александр Беглов похвалил комитет и добавил, что комитет финансов провел большую работу. Он корректировал бюджет, выделял деньги на борьбу с COVID-19, строительство новых объектов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что изменится в жизни петербуржцев с 1 мая. С 1 мая члены летных экипажей гражданских самолетов и работники угольной промышленности будут получать надбавку к пенсии. Из-за тяжелых условий труда доплата будет производиться каждый месяц.