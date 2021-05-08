В Петербурге пенсионерку, которую отказался принять врач, привьют от ковида на дому

Женщину не успели принять якобы из-за изменений в графике работы поликлиники.

В Санкт-Петербурге пообещали привить на дому 88-летнюю женщину, которую не приняли в поликлинике №17 из-за изменившего графика работы учреждения. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на комитет по здравоохранению.

Известно, что пожилая женщина была записана на вакцинацию в поликлинику на проспекте Шаумяна в 15:30. На месте выяснилось, что врач осуществляет осмотр только до трех часов дня. Родственники пенсионерки были возмущены, так как ей сложно передвигаться по городу. В ведомстве заверили, что больше женщине не придется идти в поликлинику – ее вакцинируют на дому.

Напоминаем, что с начала апреля в городе действуют выездные бригады, которые осуществляют вакцинацию маломобильных граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки коронавирус унес жизни 34 петербуржцев.