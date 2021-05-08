В Ленобласти 8 мая объявлено штормовое предупреждение

На регион надвигаются сильные дожди.

На территории Ленинградской области сегодня, 8 мая, объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в эту субботу прогнозируют непогоду. В связи с этим спасатели просят местных жителей помнить о важности соблюдения правил безопасности. Лучше всего отказаться от поездок на автомобиле и оставаться дома. Если же такой возможности нет, то важно держаться подальше от подземных переходов и других заглублённых помещений. Также нужно отказаться от походов в лес и выходов на водоёмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково в субботу не ждут отмен и задержек рейсов. Сегодня из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.