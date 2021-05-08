В Петербурге в субботу выпало рекордное количество осадков

День уже успел принести 13 мм осадков, а ведь выходной еще не подошел к концу.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в субботу, 8 мая, был установлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Такой информацией специалист поделился в своем Facebook.

Он отметил, что май в целом выдался необычайно влажным. В эту субботу успело выпасть 13 мм осадков, что уже позволяет говорить о рекорде.

«Прежнее достижение принадлежало 8 мая 2010 года, тогда выпало 11 мм осадков»,

— написал он в Facebook.

С начала месяца выпало 53 мм осадков. Это значит, норма превышена на 115%. Май 2021 стал самым мокрым «за последние как минимум 50 лет».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти 8 мая объявлено штормовое предупреждение.