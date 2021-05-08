В Петербурге более 475 тысяч человек завершили полный цикл вакцинации от COVID

В Петербурге более 475 тысяч человек завершили полный цикл вакцинации от COVID
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге продолжается прививочная кампания. Прививку от вируса получили уже 588 223 горожанина.

Об этом стало известно в субботу, 8 мая. За сутки первую дозу препарата получили 3,9 тыс. человек, а вторично привились — 7,2 тыс.

Как сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с болезнью, более 475 тысяч пациентов прошли полный цикл вакцинации.

Остаток вакцины в Северной столице составляет 197,5 тыс. доз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ рекомендует вакцину Sinopharm для экстренного использования.

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