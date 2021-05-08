В Петербурге более 475 тысяч человек завершили полный цикл вакцинации от COVID

В Петербурге продолжается прививочная кампания. Прививку от вируса получили уже 588 223 горожанина.
Об этом стало известно в субботу, 8 мая. За сутки первую дозу препарата получили 3,9 тыс. человек, а вторично привились — 7,2 тыс.
Как сообщили в межведомственном координационном совете по борьбе с болезнью, более 475 тысяч пациентов прошли полный цикл вакцинации.
Остаток вакцины в Северной столице составляет 197,5 тыс. доз.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ рекомендует вакцину Sinopharm для экстренного использования.