Автомобилисты пожаловались на многометровую лужу в Московском районе

Автомобилисты пожаловались на многометровую лужу в Московском районе
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На участке Дизельного проезда в Петербурге появилась огромная лужа. Водители и пешеходы пришлось разворачиваться и искать обходные пути.

Вечером 8 мая очевидцы поделились кадрами многометровой лужи в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

На фотографии видно, что водой затопило буквально всю проезжую часть. Некоторые автомобилисты все-таки рискуют и проезжают, однако не всем транспортным средствам удается вернуться на сушу — некоторые застревают посреди «озера».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кипяток затопил двор с припаркованными машинами на Морской набережной.

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