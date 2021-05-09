В параде Победы на Дворцовой площади в Петербурге примут участие 250 ветеранов

В Петербурге 9 Мая главное событие — парад — состоится на Дворцовой площади.
Для участия в параде Победы петербургские власти пригласили 250 ветеранов. Самому старшему участнику — более 90 лет.
Военный парад в честь Великой Победы традиционно состоится на Дворцовой площади. Начинать событие планируется в 10:00 утра.
Известно, что парадный строй в марше объединил свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, также по Дворцовой пройдут 109 единиц военной техники.
Помимо прочего в небе над Петербургом в параде поучаствуют 30 боевых самолетов и вертолетов.
Так как в Северной столице продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом, то в связи с этим у всех и участников, и зрителей парада Победы должен быть готов тест на коронавирус, подтверждающий отсутствие инфекции.
Петербуржцы будут следить за мероприятием по трансляции на телевидении или в Сети. Это не касается лишь тех, у кого имеется специальный пропуск.
Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге восемь часов будут гореть факелы Ростральных колонн.