В параде Победы на Дворцовой площади в Петербурге примут участие 250 ветеранов

В Петербурге 9 Мая главное событие — парад — состоится на Дворцовой площади.

Для участия в параде Победы петербургские власти пригласили 250 ветеранов. Самому старшему участнику — более 90 лет.

Военный парад в честь Великой Победы традиционно состоится на Дворцовой площади. Начинать событие планируется в 10:00 утра.

Известно, что парадный строй в марше объединил свыше четырех тысяч военнослужащих Западного военного округа, также по Дворцовой пройдут 109 единиц военной техники.

Помимо прочего в небе над Петербургом в параде поучаствуют 30 боевых самолетов и вертолетов.

Так как в Северной столице продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом, то в связи с этим у всех и участников, и зрителей парада Победы должен быть готов тест на коронавирус, подтверждающий отсутствие инфекции.

Петербуржцы будут следить за мероприятием по трансляции на телевидении или в Сети. Это не касается лишь тех, у кого имеется специальный пропуск.

Также gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге восемь часов будут гореть факелы Ростральных колонн.