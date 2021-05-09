«Бессмертный полк» покажут на медиасферах и городских экранах Петербурга

«Бессмертный полк» покажут на медиасферах и городских экранах Петербурга
"Бессмертный полк"пройдет онлайн. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Акция «Бессмертный полк» из-за пандемии коронавируса в этом году пройдет онлайн.

Так как в Северной столице продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения коронавирусом, то в связи с этим эпидемиологическая обстановка пока не дает права традиционно почтить память ветеранов.

В Петербурге 9 мая в 15:00 «Бессмертный полк» будет транслироваться онлайн на телевидении, а также на медиасферах и городских табло.

Известно, что на экранах появятся фото участников Великой Отечественной войны. Эти кадры люди присылали изо всех уголков России.

Ежегодно по Невскому проспекту города на Неве с гордо поднятыми головами шагает более миллиона человек, в руках которых их герои — ветераны Великой Отечественной войны. Все те, кто потерял близких в страшной войне собираются вместе.

«Бессмертный полк» — это способ выразить свою благодарность и сказать родным спасибо за мирное небо над головой.

Также gazeta.spb.ru писала, что в параде Победы на Дворцовой площади в Петербурге примут участие 250 ветеранов.34

9 мая бессмертный полк новости СПб


 

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