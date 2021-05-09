Петербуржцы возложили цветы к монументу «Героическим защитникам Ленинграда»

В Петербурге в церемонии возложения цветов приняли участие ветераны, школьники, депутаты ЗакСа.

Сегодня к памятнику «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы вознесли гвоздики и венки, сообщает пресс-служба ЗакСа. В акции памяти приняли участие жители блокадного города, студенты и члены правительства.

На церемонии героев почтили минутой молчания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошла акция «Оркестр Победы». В Северной столице прошел «Оркестр Победы», посвященный Дню Победы. Петербуржцы и гости послушали музыку духовых инструментов в трех местах Василеостровского района. Так оркестр прозвучал в Румянцевском, Шкиперском садах, а также в Биржевом сквере. Помимо народных гуляний, прошла выставка ретро-техники. Город украсили машинами, которые использовали на войне.