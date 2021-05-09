В День Победы небо над Московским проспектом озарят лучи прожекторов

Московский проспект со стороны Пулковского шоссе сегодня вечером осветят световые лучи прожекторов.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет». Прожекторы мощностью по 3 тысячи Вт включаются вот уже одиннадцатый год только на День снятия блокады Ленинграда и День Победы. Прожекторы создадут праздничную атмосферу и украсят город.

Так сотрудники «Ленсвета» благодарят тех, кто совершил подвиг, освободил мир от фашистов. Прожекторы включат в половине десятого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы возложили цветы к монументу «Героическим защитникам Ленинграда». Сегодня к памятнику «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы вознесли гвоздики и венки, сообщает пресс-служба ЗакСа. В акции памяти приняли участие жители блокадного города, студенты и члены правительства.