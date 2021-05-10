Страшно красива: жена Костюшкина побывала у косметолога и вернулась домой уткой

Страшно красива: жена Костюшкина побывала у косметолога и вернулась домой уткой
Юлия Костюшкина. Фото: скриншот Instagram

Юлия Костюшкина посетила врача-косметолога, где решила придать губам четкий контур, однако эксперимент прошел не очень удачно.

Жена вокалиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина после визита к «фее красоты» превратилась в утку. По окончании процедуры татуажа губ рот женщины стал похож на утиный.

Изменения хоть и временные, однако очень ощутимые.

Обладательница новых губ признается, что очень надеется на то, что отек спадет и губы будут выглядеть подобающе.

При этом, сама супруга Костюшкина виду не подает. Женщина старается относиться к случившемуся с юмором. Также, Юлия рассказала о том, как отреагировал на изменения ее муж. Она сообщила, что ему метаморфоза пришлась по вкусу.

«Про мои пельмени он сказал: «Оу, тебе так классно!».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что телеведущая и певица Регина Тодоренко попала в больницу.

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