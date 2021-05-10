Врач назвал самые бесполезные медицинские процедуры

Главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский рассказал о самых бесполезных медицинских процедурах.

В беседе с агентством «Прайм» специалист раскритиковал процедуру промывания носа морской водой. Он считает, что на этом можно сэкономить, заменив морскую воду обычной соленой водой или физраствором. Медик предостерег от частых промываний носа, поскольку это вредит слизистой оболочке.

Серебрянский усомнился в необходимости физиотерапии. По его мнению, ее эффективность не подтверждена научно.

Эксперт назвал бессмысленным лечение БАДами и витаминотерапию. Он пояснил, что при нормальном здоровье и хорошем питании специальные добавки не требуются. Для того, чтобы установить реальную нехватку витаминов и микроэлементов, необходимо пройти целый комплекс обследований, заявляет врач.

Также он указал на опасность приема антибиотиков при обычной простуде. Бесконтрольный прием препаратов может привести к развитию резистентности у патогенов, из-за чего антибиотики окажутся бесполезными при реальной угрозе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт объяснил опасность плесени на стенах.