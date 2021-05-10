Частое покашливание может быть признаком предракового состояния

Один из неочевидных признаков будущего онкологического заболевания — новообразования в гортани. Об этом рассказал хирург и онколог Иван Карасев.

Он опубликовал новый пост в своем Instagram-аккаунте, в котором рассказал, что при таком симптоме высока вероятность появления полипов. Они образуются на голосовых связках или слизистой оболочке гортани.

Специалист также отметил, что признаками такого предракового состояния могут стать затрудненное дыхание, воспаление и хроническая осиплость голоса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рак чаще всего обнаруживают на последней стадии в связи с тем, что люди упорно не видят симптомы. При раннем обнаружении болезни от него можно избавиться почти без последствий.