Максим Галкин взял своих детей и уехал от Аллы Пугачевой прямо в праздник

Аллы Пугачевой на празднике не было. Фото: @maxgalkinru / Instagram

Аллы Пугачевой на празднике не было. Фото: @maxgalkinru / Instagram

Российский артист эстрады Максим Галкин вместе с детьми отправился отмечать 9 Мая в деревню Лапино к своим друзьям, оставив Аллу Пугачеву дома.

Юморист поехал с Гарри и Лизой на тематический праздник, который организовали Александр и Ида Достман. Однако супруга — Алла Пугачева на торжестве не присутствовала. Вероятно, примадонна предпочла остаться в тишине и покое в доме.

Праздник на который приехал Галкин с детьми был грандиозным. Задумка была такая, чтобы каждый гость отпустил в небо красный шар, в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Известно, что на празднике присутствовали Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, певица и телеведущая Ольга Орлова, и другие представители российского шоу-бизнеса.

Отмечается, что гости прибывали на торжество с детьми, для которых были созданы игровые площадки с батутом. Для взрослых же был приготовлен огромным стол, ломившейся от еды с полевой кухней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Алла Пугачева озвучила свою «вредную» привычку на день рождения.