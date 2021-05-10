Максим Галкин взял своих детей и уехал от Аллы Пугачевой прямо в праздник

Максим Галкин взял своих детей и уехал от Аллы Пугачевой прямо в праздник
Аллы Пугачевой на празднике не было. Фото: @maxgalkinru / Instagram

Российский артист эстрады Максим Галкин вместе с детьми отправился отмечать 9 Мая в деревню Лапино к своим друзьям, оставив Аллу Пугачеву дома.

Юморист поехал с Гарри и Лизой на тематический праздник, который организовали Александр и Ида Достман. Однако супруга — Алла Пугачева на торжестве не присутствовала. Вероятно, примадонна предпочла остаться в тишине и покое в доме.

Праздник на который приехал Галкин с детьми был грандиозным. Задумка была такая, чтобы каждый гость отпустил в небо красный шар, в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

Известно, что на празднике присутствовали Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, певица и телеведущая Ольга Орлова, и другие представители российского шоу-бизнеса.

Отмечается, что гости прибывали на торжество с детьми, для которых были созданы игровые площадки с батутом. Для взрослых же был приготовлен огромным стол, ломившейся от еды с полевой кухней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Алла Пугачева озвучила свою «вредную» привычку на день рождения.

9 мая алла пугачева галкин


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 11 мая ожидается до +24 градусов
Северную столицу коммунальщики могут оставить без тепла уже на днях
Во вторник в Ленобласти потеплеет до +25 градусов
ДТП спровоцировало полтора километра пробки на Новоприозерском шоссе в Ленобласти
Прокуратура выяснит, как избитая первоклашка осталась одна в кафе на ...
Максим Галкин взял своих детей и уехал от Аллы Пугачевой прямо в праздник
Омского министра нашли живым после трех суток блуждания по лесу
У Владимира Путина после прививки хорошие показатели антител в коронавирусу