На майские праздники в Сочи отдохнули 232 тысячи туристов

На майские праздники в Сочи отдохнули 232 тысячи туристов
Сейчас в Сочи наблюдается отток гостей. Фото: pixabay.com

Больше всего туристов приехало 6 мая.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский рассказал о количестве туристов, которые посетили город в период майских праздников. С 1 по 10 мая на курорт приехали 232 тысячи человек. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Копайгородский добавил, что в Сочи были готовы к такому наплыву гостей, поэтому обошлось без происшествий. Больше всего туристов приехало 6 мая, тогда в городе одновременно находили 122 тысячи гостей. Сейчас же наблюдается отток гостей, которые возвращаются в родные края, чтобы продолжить работать.

Эпидемиологическую обстановку в городе Копайгородский назвал спокойной. Каждый день коронавирусом заболевает около 30 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав Кипра установил новые правила въезда для туристов.

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