Авиакомпания «Россия» примет участие в фестивале SPbTransportFest

22 мая по Невскому проспекту проедут 250 старинных автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовых и легковых автомобилей из частных коллекций и музеев. Фото: авиакомпания "Россия"

22 мая по Невскому проспекту проедут 250 старинных автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовых и легковых автомобилей из частных коллекций и музеев. Фото: авиакомпания "Россия"

Авиакомпания «Россия» стала партнером петербургского фестиваля SPbTransportFest. Экипажи перевозчика поздравят жителей Северной столицы с днем города.

Об этом сообщили в пресс-службе «России». Фестиваль приурочен к празднованию Дня города, который отмечается 27 мая. SPbTransportFest объединит самые яркие мероприятия транспортной отрасли страны.

В центре Петербурга пройдут масштабный парад ретро-транспорта. Бортпроводницы авиакомпании проедут в салоне раритетного автомобиля и поприветствуют петербуржцев. На концерте выступит командир воздушного судна Владимир — он исполнит сольные песни.

Фестиваль организует городское предприятие «Пассажиравтотранс». Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу.

20 мая водители автобусов из российских городов будут соревноваться в профессиональном мастерстве.

21 мая в центре города откроется двухдневная выставка инновационного пассажирского транспорта, легковых автомобилей и новейшей спецтехники.

22 мая по Невскому проспекту проедут 250 старинных автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовых и легковых автомобилей из частных коллекций и музеев.

После парада историческая техника остановится на Инженерной улице, где петербуржцы смогут рассмотреть машины в деталях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге парад Победы прошел с соблюдением мер по COVID-19.