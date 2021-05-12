В среду в Петербурге потеплеет до +26 градусов

В среду в Петербурге потеплеет до +26 градусов
Сегодня условия погоды продолжит определять гребень антициклона. Фото: Baltphoto/ Nikolaj Ovsyannikov

При небольшой облачности в Петербурге обойдется без дождей, а температурный фон останется заметно выше своей климатической норме. Об этом рассказа ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В среду, 12 мая, условия погоды продолжит определять гребень антициклона. Температура воздуха поднимется до +24…+26 градусов, по области потеплеет до +28.

Юго-восточный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 12 мая жителей Ленобласти ожидает облачная погода с прояснениями. Выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

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