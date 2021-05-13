Жительница доходного дома в Петербурге выставила на продажу старинную печь

В Северной столице на «Авито» появилось объявление о продаже старинной печи из доходного дома в Центральном районе. Власти заявляют, что бессильны в этой ситуации.

Старинную печь продает жительница дома на Суворовском проспекте. В Комитете по охране памятников (КГИОП) заявили, что не могут защитить историческую ценность. Дело в том, что дом хоть и является историческим, но статуса памятника культуры у него нет. Об этом пишет «Фонтанка».

Петербурженка просит за печь 300 тысяч рублей. Она указала в объявлении, что продает печь под разборку. Причиной она назвала переезд в другое место.

Отметим, что этот доходный дом имеет богатую историю. Он расположен на Суворовском проспекте, 13. Здание построили в 1901 году. В годы войны дом понес серьезные повреждения. В 1952 его восстановили.

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