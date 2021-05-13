На орбитах Земли нашли 7 тысяч тонн космического мусора

На орбитах Земли нашли 7 тысяч тонн космического мусора
Мусор на орбитах Земли опасен для действующих космических аппаратов. Фото: Pixabay

На околоземных орбитах находятся 7000 тонн космического мусора и 3000 тонн действующих космических аппаратов.

Об этом начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас заявил в беседе с ТАСС.

Он объяснил, что под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты, которые уже не функционируют. При этом они опасны для действующих космических аппаратов. В случае схода с орбиты и неполного сгорания при прохождении плотных слоев атмосферы они опасны и для Земли, поскольку обломки могут упасть на населенные пункты.

Бакарас отметил, что общее число подобных объектов может достигать от сотни тысяч до миллиона. Только 5% их них выявляются наземной техникой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский комплекс зафиксировал повышенную активность в космосе.

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