Польские водолазы обследуют дно Балтийского моря в поисках Янтарной комнаты

Польские ученые предположили, что Янтарная комната может находиться на дне Балтийского моря. Ее будут искать водолазы.

Как сообщает издание Daily Mail, специалисты полагают, что Янтарную комнату перевозили на пароходе «Карлсруэ». Корабль затонул еще в 1945 году у берегов Гданьска.

В конце мая водолазы из общества Baltictech спустятся на дно Балтийского моря. За 10 дней они хотят изучить внутренности затонувшего корабля.

О том, что Янтарная комната может находиться на борту корабля, предположил водолаз Томаш Стахура, который изучает место гибели «Карлсруэ». Осенью 2020 года он погружался на дно и выяснил, что судно находится в хорошем состоянии. На его борту нашли фарфор, ящики с вооружением, рамы для картин и холсты.

Янтарная комната была вывезена немцами в сентябре 1941 года из Екатерининского дворца под Петербургом. Последний раз артефакт видели в Калининграде, который тогда назывался Кенигсбергом.

Янтарная комната была создана в XVIII веке немецкими мастерами по заказу прусского короля Фридриха I. В 1717 году ее подарили императору Петру I. К 300-летию Петербурга комнату восстановили по историческим изображениям.

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