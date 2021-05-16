Мужчина надел на голову собутыльника пакет и задушил шнуром под Гатчиной

Подозреваемый в убийстве задержан. Фото: СУ СК по Ленобласти

Подозреваемый в убийстве задержан. Фото: СУ СК по Ленобласти

В воскресенье, 16 мая, в Гатчинском районе нашли тело 29-летнего убитого мужчины. Он умер от удушения.

Как сообщает областное следственное управление СК, правоохранители завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ об убийстве.

По горячим следам следователи и полицейские задержали 27-летнего подозреваемого.

По версии следствия, преступление произошло 15 мая в квартире в поселке Малые Колпаны. Вечером подозреваемый пришел в гости к знакомому. Мужчины выпили, после чего между ними завязался конфликт. Подозреваемый надел на голову собутыльника пакет и задушил электрическим шнуром. Потерпевший сразу умер.

Сейчас задержанного допрашивают. Скоро ему предъявят обвинение. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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