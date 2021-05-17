В Ленобласти ожидается 32-градусная жара

Во вторник, 18 мая, в Ленобласти 32-градусная жара и дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в 18 мая в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне 12-17 градусов, днем столбики термометров покажут 22-27 тепла, а местами воздух прогреется до +32 градусов.

На западе региона пройдут кратковременные дожди, местами грозы, на востоке существенных осадков не ожидается.

Ветер юго-восточного, южного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал петербуржцев, когда рассказал, что ждать жаркое лето не приходится.