Во вторник петербуржцев ожидают ливни с грозами, град и +27 градусов

Сегодня в Северной столице ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди ливневого характера. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

Во вторник, 18 мая, на синоптическую ситуацию в Северной столице окажет влияние атмосферный фронт, связанный с циклоном, выходящим на восток Украины. Местами ожидаются ливни с грозами, в отдельных районах возможен град.

Температура воздуха в городе поднимется до +25…+27 градусов, в Ленобласти потеплеет до +29. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Ленобласти ожидается 32-градусная жара и дожди.