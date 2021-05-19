В среду в Пулково нет задержанных рейсов

В среду в Пулково нет задержанных рейсов
Пулково работает в штатном режиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 19 мая, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

В настоящее время в петербургском аэропорту идет посадка на рейсы U6 547 до Сочи и SU 033 до Москвы. Пассажиров доставят авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в магазинах аэропорта Пулково участились кражи парфюма. В середине мая в транспортную полицию обратился директор одного из парфюмерных магазинов в аэропорту с заявлением о хищении туалетной воды из торгового зала.

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