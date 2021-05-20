Утром в четверг Петербург застрянет в 7-балльных пробках

Утром в четверг, 20 мая, петербуржцы застряли в пробках по пути на работу. Загруженность на городских трассах оценивается в 6 баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Северной столице на 8:50 утра составляют 6 баллов. Уже к 9 утра автомобилисты застрянут в 7-балльных пробках.

Основные затруднения движения наблюдаются на развязке КАД с проспектом Косыгина, вдоль Народной улицы вплоть до Октябрьской набережной, а также на развязках Центральной улицы с проспектом Строителей и Кудровским проездом. Красным отмечен участок вдоль Областной улицы, на перекрестке Центральной и Ленинградской улицы, на пересечении улицы Дыбенко и проспекта Большевиков.

Кроме того, машины стоят вдоль шоссе Революции, на Якорной улице, вдоль проспекта Энергетиков, а также на Яхтенной улице и Коломяжском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Петербурга ожидают дожди и грозы.