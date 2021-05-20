Петербуржцы 21 мая поедут на работу на велосипеде

Желающие пересядут на велосипед, предпочтя его привычному автомобилю, метро или автобусу. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Желающие пересядут на велосипед, предпочтя его привычному автомобилю, метро или автобусу. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В Петербурге 21 мая пройдет всероссийская акция «На работу на велосипеде». В юбилейном заезде примут участие и представители Администрации города.

Мероприятие пройдет в пятницу, 21 мая, и станет юбилейным – 20-й по счету. На велосипеды также пересядут представители администрации Северной столицы и Ленобласти, генеральных консульств европейских стран и велоактивисты.

Как сообщили в комитете по транспорту, велосипедисты проедут от набережной реки Фонтанки до БЦ «Невская Ратуша», которая станет конечной точкой маршрута.

Флешмоб проходит три раза в год: в зимний, летний и осенний периоды. Он привлекает все больше внимания петербуржцев, выбирая экологические средства передвижения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 21 мая городские кафе, велосервисы и магазины станут местами для отдыха, перекуса и обслуживания велосипедов.