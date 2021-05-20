Дождь из искр обрушился на прохожих после грозы в Петербурге

Дождь из искр обрушился на прохожих после грозы в Петербурге
Люди едва успели пройти опасный участок, как там появился сноп искр. Фото: группа "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На юго-западе Петербурга после удара молнии на прохожих обрушились искры.

Очевидцы погодного явления сообщили, что все произошло в среду, 19 мая, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Кадрами искр горожане поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно, как люди идут под искрами, которые сыплются с небес.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — написал пользователь.

Точные причины происшествия неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня Петербург и Ленобласть снова настигнут ливни и град. Ветер усилится до 15 – 20 метров в секнду, ожидаются грозы.

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