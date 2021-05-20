Дождь из искр обрушился на прохожих после грозы в Петербурге

На юго-западе Петербурга после удара молнии на прохожих обрушились искры.
Очевидцы погодного явления сообщили, что все произошло в среду, 19 мая, на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Кадрами искр горожане поделились в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На записи видно, как люди идут под искрами, которые сыплются с небес.
«К счастью, обошлось без пострадавших», — написал пользователь.
Точные причины происшествия неизвестны.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня Петербург и Ленобласть снова настигнут ливни и град. Ветер усилится до 15 – 20 метров в секнду, ожидаются грозы.