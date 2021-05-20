Петербург и Ленобласть снова настигнут ливни и град

Горожанам лучше не выходить на улицу без зонта. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Горожанам лучше не выходить на улицу без зонта. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Спасатели предупредили жителей Петербурга и Ленобласти об очередном ухудшении погоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС»,

По данным синоптиков, уже в обед ветер в Северной столице усилится до 15 – 20 метров в секунду. Также ожидаются грозы, ливни и град.

Автомобилистам и пешеходам рекомендуется проявлять особую осторожность.

Как сообщил ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус, Петербург находится в полосе атмосферного фронта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гроза уже уничтожила десятки деревьев и убила человека, но еще не закончила с Петербургом.