Петербуржцев предупредили о дожде и сильном ветре в пятницу

Петербуржцев предупредили о дожде и сильном ветре в пятницу
Система канализации Петербурга справляется с последствиями ливня. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Спасатели предупредили петербуржцев о дождях и усилении ветра в пятницу, 21 мая. Автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ветер прогнозируют западных и юго-западных направлений. Его порывы могут достигать до 17 метров в секунду. Днем пройдет небольшой умеренный дождь.

Как сообщила пресс-служба МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в темное время суток опустится до 10-12 градусов тепла. Днем ожидается +14…+16 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дождь из искр обрушился на прохожих после грозы в Петербурге. Очевидцы погодного явления сообщили, что все произошло в среду, 19 мая.

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