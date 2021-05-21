В Петербурге за день сбили двух школьниц

В Петербурге за минувшие сутки двое детей пострадали в результате наезда автомобилей. Правоохранители начали проверку.

Дорожные инциденты произошли в четверг, 20 мая. Так, днем на регулируемом перекрестке улиц Бухарестской и Белы Куна 38-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», принадлежащей коммерческому предприятию, наехал на десятиклассницу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в тот же день на пересечении Греческого переулка и 6-ой Советской улицы на регулируемом пешеходном переходе 56-летний водитель «Фольксвагена» сбил 14-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил ребенка на самокате во Фрунзенском районе. По словам очевидцев, ребенок серьёзно не пострадал.