В Петербурге за день сбили двух школьниц

В Петербурге за день сбили двух школьниц
Детей госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Петербурге за минувшие сутки двое детей пострадали в результате наезда автомобилей. Правоохранители начали проверку.

Дорожные инциденты произошли в четверг, 20 мая. Так, днем на регулируемом перекрестке улиц Бухарестской и Белы Куна 38-летний местный житель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», принадлежащей коммерческому предприятию, наехал на десятиклассницу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в тот же день на пересечении Греческого переулка и 6-ой Советской улицы на регулируемом пешеходном переходе 56-летний водитель «Фольксвагена» сбил 14-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшие в состоянии средней тяжести госпитализированы в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил ребенка на самокате во Фрунзенском районе. По словам очевидцев, ребенок серьёзно не пострадал.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти наезд на детей новости СПб


 

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