МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге и Ленобласти

МЧС объявило в Петербурге и Ленобласти штормовое предупреждение, оно действует на территории всего региона.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в Северной столице ожидается усиление западного ветра до 17 метров в секунду, в 47-м регионе ветер подует со скоростью до 15—18 м/с.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти во вторник потеплеет до +19 градусов.