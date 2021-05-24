МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге и Ленобласти

МЧС объявило штормовое предупреждение в Петербурге и Ленобласти
Ветер в Петербурге и Ленобласти усилится. Фото: pixabay.com

МЧС объявило в Петербурге и Ленобласти штормовое предупреждение, оно действует на территории всего региона.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в Северной столице ожидается усиление западного ветра до 17 метров в секунду, в 47-м регионе ветер подует со скоростью до 15—18 м/с.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти во вторник потеплеет до +19 градусов.

новости СПб погода штормовой ветер


 

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