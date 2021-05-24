Арбитражный суд Петербурга завершил дело о банкротстве сооснователя «Юлмарта» Васинкевича

Арбитражный суд Петербурга завершил дело о банкротстве сооснователя &#171;Юлмарта&#187; Васинкевича
"Юлмарт" попал под процедуру наблюдения в июне 2018 года. Фото: Google View

Арбитражный суд Северной столицы и Ленинградской области завершил процедуру реализации имущества Михаила Васинкевича, совладельца крупного частного онлайн-ритейлера «Юлмарт», недавно объявленного банкротом.

Иск о банкротстве, согласно информации в картотеке арбитражных дел, к Васинкевичу подал еще в декабре 2017 года его бизнес-партнер и владелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. Он требовал, чтобы Васинкевич вернул ему 405 миллионов рублей в рамках договора о поручительстве. Суд требование удовлетворил. Кроме того, согласно информации Арбитража, решение суда не освобождает бывшего совладельца компании от обязательств перед кредиторами.

Напомним, что сам Костыгин также был признан банкротом, но на полгода раньше — в ноябре 2020 года. Соответствующее решение суд вынес после иска банка ВТБ — кредитно-финансовая организация потребовала взыскать с предпринимателя 644 миллиона рублей долга.

Владелец петербургского «Юлмарта» и бизнес-партнер Михаила Васинкевича Дмитрий Костыгин. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

С аналогичной претензией в адрес Костыгина обращался и Сбербанк — крупнейший в стране кредитор требовал вернуть 1 млрд рублей. Бизнесмену, однако, удалось доказать свою личную непричастность к убыткам, понесённым банком, но саму организацию, «Юлмарт», это не спасло. В феврале 2020-го гряда финансовых неудач ритейлера закончилась его банкротством.

На сегодняшний день, как считают эксперты, для приобретения права на использование брендов и товарных знаков компании потребуется около 400 миллионов рублей. Вместе с тем далеко не все специалисты считают такую сделку перспективной: удастся ли возродить и развить бизнес — вопрос спорный.

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