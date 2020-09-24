Эксперты назвали сумму, необходимую для перезапуска «Юлмарта»

Понадобится 400 миллионов рублей, чтобы приобрести право на использование брендов и товарных знаков онлайн-ретейлера.
Эксперты рассказали, сколько будет стоить право на использование брендов и товарных знаков онлайн-ретейлера «Юлмарт». На эти цели нужно будет потратить 400 миллионов рублей, убеждены некоторые. Отмечается, что мнения разделились: не все уверены, что удастся реализовать интеллектуальную собственность компании.
Напоминаем, что «Юлмарт» до недавнего времени была одной из крупнейших интернет-компаний России, а в феврале 2020 года была признана банкротом.
«Возникает вопрос — насколько нужны бренды без бизнеса, и можно ли его потом возродить»,
— задается вопросом арбитражный управляющий, председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Михаил Василега.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд обязал «Юлмарт» покинуть помещения на Пулковском шоссе.